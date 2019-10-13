13 окт. 2019 г., 14:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83515565
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Иран не уступит давлению США: Лидер

Иран не уступит давлению США: Лидер

Тегеран, 13 октября, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал сионистский режим и США факторами войн и прочих бедствий в отношении народов, добави, что Исламская Республика Иран не уступит давлению США.

"Иран считает противодействие сионистскому режиму и США своим долгом, и не уступит их давлению", заявил в воскресенье Лидер Исламской революции на церемонии вручения дипломов и погонов выпускникам военного Университета имени имама Хосейна (мир ему). Лидер отметил, что американцы своими враждебными действиями лишь повысили достоинство сил Корпуса Стражей Исламской Республики (КСИР), указав на потенциал КСИР в Иране и за рубежом. Айатолла Хаменеи также призвал к использованию собственного оборонного и оперативного оборудования. Он также подчеркнул важность народных шествий в день Арбаин, и назвал этот акт символом мощности ислама и движения сопротивления. *9392

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