Иран не уступит давлению США: Лидер

"Иран считает противодействие сионистскому режиму и США своим долгом, и не уступит их давлению", заявил в воскресенье Лидер Исламской революции на церемонии вручения дипломов и погонов выпускникам военного Университета имени имама Хосейна (мир ему). Лидер отметил, что американцы своими враждебными действиями лишь повысили достоинство сил Корпуса Стражей Исламской Республики (КСИР), указав на потенциал КСИР в Иране и за рубежом. Айатолла Хаменеи также призвал к использованию собственного оборонного и оперативного оборудования. Он также подчеркнул важность народных шествий в день Арбаин, и назвал этот акт символом мощности ислама и движения сопротивления. *9392