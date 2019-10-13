Туристический поезд «Золотой орёл» прибыл в иранский Исфахан

20 туристов и 46 членов экипажа на пятый день своего тура по Ирану посетят красивый город Исфахан.

Пассажиры туристического поезда "Золотой орёл" 9 октября прибыли в Иран и начали тур с посещения города Мешхед на северо-востоке страны. Потом они посетили исторический город Йазд.

Поезд «Золотой орёл» с туристами из разных стран, таких как США, Британия, Канада, Франция, Венгрия, Польша, Новая Зеландия, Китай и Россия после Исфахана отправится в провинции Фарс и Тегеран.

На поезде класса люкс туристы в ходе 7-дневного тура посетят исторические достопримечательности городов Мешхед, Йазд, Керман, Исфахан, Шираз и Тегеран.

Исфахан с 22 тыс. исторических достопримечательностей, включая площадь Накш-э Джахан, дворец Чехель-Сотун, сад Фин и мечеть Джами, находится в центре внимания иностранных туристов.

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