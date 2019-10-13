13 окт. 2019 г., 12:07
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News Code: 83515170
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В Иране было изъято более 2 тонн наркотиков

В Иране было изъято более 2 тонн наркотиков

Захедан, 13 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари в воскресенье сообщил об изъятии 2 тонн 219 кг наркотиков на юго-востоке Ирана в городе Хаш.

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Хаш", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1 тонна 819 кг. опиума, 313 кг гашиша, 70 кг метамфетамина и 16 кг героина", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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