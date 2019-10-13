Иранский фильм покажут на кинофестивале "Guwahati"

Иранская картина ранее демонстрировалась на 12 международных кинофестивалях. Актриса Сорайа Гасеми также получила премию в номинации "Лучшая женская роль" за свою работу в фильме "Вилаиха".

Этот иранский фильм рассказывает о жизни семей командиров иранской армии во время Священной обороны (8-летней войны Ирана и Ирака).

3-й кинофестиваль "Guwahati" с 31 октября по 6 ноября пройдёт в Индии.

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