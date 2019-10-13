Премьер-министр Пакистана прибыл в Тегеран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал пакистанского премьер-министра в аэропорту.

Премьер-министр Пакистана в воскресенье совершит уже второй за текущий год свой визит в Иран.

В ходе поездки в Тегеран Имран Хан проведет отдельные встречи с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Рухани. Он обсудит с иранскими властями актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Комментируя сообщения о том, что пакистанский лидер намерен выступить в роли посредника между Ираном и Саудовской Аравией, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в субботу сказал, что Тегеран всегда готов либо напрямую, либо через посредников обсуждать разногласия с соседними странами, в том числе с Саудовской Аравией.

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