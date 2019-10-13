13 окт. 2019 г., 11:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83515082
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Премьер-министр Пакистана прибыл в Тегеран

Премьер-министр Пакистана прибыл в Тегеран

Тегеран, 13 октября. ИРНА — Пакистанский премьер-министр Имран Хан в воскресенье утром посетит Тегеран с однодневным визитом.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал пакистанского премьер-министра в аэропорту.
Премьер-министр Пакистана в воскресенье совершит уже второй за текущий год свой визит в Иран.
В ходе поездки в Тегеран Имран Хан проведет отдельные встречи с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Рухани. Он обсудит с иранскими властями актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.
Комментируя сообщения о том, что пакистанский лидер намерен выступить в роли посредника между Ираном и Саудовской Аравией, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в субботу сказал, что Тегеран всегда готов либо напрямую, либо через посредников обсуждать разногласия с соседними странами, в том числе с Саудовской Аравией.

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