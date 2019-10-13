13 окт. 2019 г., 10:59
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News Code: 83514984
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Иранский фильм "Домино" попал на кинофестиваль "Hof"

Иранский фильм "Домино" попал на кинофестиваль "Hof"

Тегеран, 13 октября, ИРНА – Фильм "Домино" иранской женщины-режиссёра Лале Барзегар будет показан в основной программе 53-го международного кинофестиваля "Hof" в Германии.

Международный кинофестиваль "Hof" считается одним из важнейших культурных событий в Германии, цельюя которого является представление нового поколения режиссёров. Этот кинофестиваль основан в 1967 году. Такие режиссёры, как Марен Аде, Том Тыквер, Кэролайн Линк, Вим Вендерс, Джим Джармуш, Вернер Херцог,Питер Джексон, и многие другие впервые когда-то использовали фестиваль "Hof" в качестве стартовой площадки для начала своей международной карьеры.
"Домино" – совместный фильм Ирана и Германии, который в прошлом году был снят в Тегеране. Фильм рассказывает о жизни девушки по имени Ялда, у которой есть проблемы с семьёй.

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