12 окт. 2019 г., 18:38
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News Code: 83514354
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Иран продолжит оказывать поддержку Сирии в борьбе с терроризмом

Иран продолжит оказывать поддержку Сирии в борьбе с терроризмом

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Иран продолжит продолжить оказывать поддержку Сирии в борьбе с террористическими группировками до окончательного их разгрома, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Принципиальная политика Ирана заключается в поддержке сирийского правительства по борьбе с террористами до окончательного их уничтожения", заявил Велаяти в субботу на встрече с Послом Сирии в Тегеране Аднаном Хасаном Махмудом.

Советник лидера также подчеркнул важность сохранения целостности и территориальной целостности Сирии.

Напомним, что турецкий президент Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ).

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