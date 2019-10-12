12 окт. 2019 г., 18:13
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News Code: 83514322
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Премьер-министр Пакистана в воскресенье посетит Иран

Премьер-министр Пакистана в воскресенье посетит Иран

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Пакистанский премьер-министр Имран Хан завтра совершит официальный визит в Тегеран, заявил в субботу журналистам официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Премьер-министр Пакистана в воскресенье совершит уже второй за текущий год свой визит в Иран", сообщил Мусави.

По его словам, в ходе поездки в Тегеран Имран Хан проведет отдельные встречи с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Рухани. "В ходе однодневного визита в Иран он обсудит с иранскими властями актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня", уточнил он.

Комментируя сообщения о том, что пакистанский лидер намерен выступить в роли посредника между Ираном и Саудовской Аравией, Мусави сказал, что Тегеран всегда готов либо напрямую, либо через посредников обсуждать разногласия с соседними странами, в том числе Саудовской Аравией.

Он подчеркнул, что Иран приветствует усилия различных стран по деэскалации напряженности и обеспечению мира и стабильности в регионе.

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