Иран и Армения развивают сотрудничество по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда

По данным пресс-службы департамента по охране окружающей среды Ирана, встреча Калантари с армянской коллегой состоялась в субботу в Ереване.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Длина тела 126—171 см, до 183 см, длина хвоста 94 — 116 см.

Общая популяция данного подвида леопарда в целом оценивается в 870—1300 особей. В Иране обитает около 550—850 особей, в Афганистане — 200—300, Туркменистане — 90-100, в Азербайджане — 10-13, в Армении — 10-13, в Грузии — менее 5, в Турции — менее 5. Количество особей в Казахстане неизвестно в связи с его недавним обнаружением на территории этой страны.

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