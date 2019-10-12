Зариф: Иран категорически против ядерного оружия

"Верховный лидер Ирана (аятолла Али Хаменеи) уже давно ясно дал понять, что ядерное оружие является аморальным и противоречит исламским принципам. Таким образом, его разработка, приобретение, накопление и использование запрещено", заявил Зариф в Twitter.

"Мы категорически против ядерного оружия как религиозного, морального долга и стратегического императива", добавил иранский глава МИД.

Напомним, что 9 октября аятолла Хаменеи в очередной раз подчеркнул, что Иран не собирается создать ядерное оружие, потому что это запрещено в исламе. "Согласно исламу использование ядерного оружия — это Харам (запрещено). Поэтому нет причин тратиться на производство и хранение такого рода оружия, использование которого строго запрещено в исламе", указал аятолла Хаменеи.

Аятолла Хаменеи неоднократно говорил, что согласно его Фетве о запрете (решение Духовного Лидера о приобретении, накоплении и распространении) ядерного оружия Тегеран не намерен создавать атомную бомбу.

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