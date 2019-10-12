Глава германо-иранской ТПП заявил о значительном росте ненефтяного экспорта Ирана

"Стабильность иностранных валют в Иране подготовит почву для предприятий, которые работают в области импорта и экспорта", заявил он в кулуарах конференции "Торговые отношения Ирана и Германии: перспективы и ситуация".

Указав на хорошие события в областях медицины, медикаментов и фармацевтических препаратов в Иране, глава германо-иранской заявил о развитии собственного производства в стране, несмотря на односторонние санкции в адрес Ирана.

Он отметил, что германо-иранская ТПП считается вторым по величине совместных торговых палат ФРГ после германо-индийской торгово-промышленной палаты.

По его словам, этот факт показывает интерес Германии к торговле с Ираном.

"У крупных германских компаний практически нет никаких экономических отношений с Ираном в настоящее время, но все они сохранили свои офисы в Иране", заявил он, выразив надежду на возобновление торговых отношений двух стран после урегулирования санкций.

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