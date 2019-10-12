12 окт. 2019 г., 15:16
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News Code: 83514043
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Путин призвал уважать региональные интересы Ирана

Путин призвал уважать региональные интересы Ирана

Москва, 12 октября. ИРНА — У крупной державы, как Иран не может не быть своих интересов в регионе, интересы этой страны нужно уважать, сказал российский президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"У Ирана не может не быть своих интересов в ближневосточном регионе, к ним нужно относиться с уважением, заявил президент России .

"У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетия находится на этой территории - иранцы, персы здесь жили веками - не может не быть своих интересов. И к ним нужно относиться с уважением", отметил Путин в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

"Что касается России, то мы будем прилагать максимум усилий для создания необходимых условий для позитивной динамики. Я считаю, что у России хорошие отношения с Ираном, и также хорошие отношения с нашими арабскими друзьями",  сказал Путин

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