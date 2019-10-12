Путин призвал уважать региональные интересы Ирана

"У Ирана не может не быть своих интересов в ближневосточном регионе, к ним нужно относиться с уважением, заявил президент России .

"У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетия находится на этой территории - иранцы, персы здесь жили веками - не может не быть своих интересов. И к ним нужно относиться с уважением", отметил Путин в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

"Что касается России, то мы будем прилагать максимум усилий для создания необходимых условий для позитивной динамики. Я считаю, что у России хорошие отношения с Ираном, и также хорошие отношения с нашими арабскими друзьями", сказал Путин

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409