Иранский посол назвал расширение отношений приоритетом Тегерана и Пекина

"Благодаря проекту "Один пояс, один путь" Иран и Катай могут развивать свои отношения в различных областях", заявил посол Ирана в Китае в интервью ИРНА.

Говоря о недавних визитах иранских властей в Китай, Кешаварз-Заде сказал, что двусторонние отношения за последние годы наносят стратегический характер.

*25-летняя стратегическая программа Ирана и Китая

По словам иранского посла, отношения двух стран после визита председателя КНР в Иран в 2016 году вышли на новый этап, поэтому обе страны стремятся к укреплению отношений в долгосрочном плане.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф согласно этому плану предлагал китайской стороне 25-летнюю стратегическую программу Ирана и Китая.

*Туризм: возможность сотрудничества Ирана и Китая

Посол Ирана в Китае заявил, что ежегодно 150 млн. китайских туристов путешествуют по разным странами. В случае привлечения китайских путешественников Ираном, туризм развивается в стране.

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