12 окт. 2019 г., 15:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83514017
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Иранский посол назвал расширение отношений приоритетом Тегерана и Пекина

Иранский посол назвал расширение отношений приоритетом Тегерана и Пекина

Пекин, 12 октября, ИРНА – "У Ирана и Китая дружественные и близкие отношения", заявил посол Исламской Республики Иран в Китае Мохаммад Кешаварз-Заде, добавив, что наряду с 70-й годовщиной образования КНР обе страны стремятся к укреплению двусторонних связей.

"Благодаря проекту "Один пояс, один путь" Иран и Катай могут развивать свои отношения в различных областях", заявил посол Ирана в Китае в интервью ИРНА.
Говоря о недавних визитах иранских властей в Китай, Кешаварз-Заде сказал, что двусторонние отношения за последние годы наносят стратегический характер.
*25-летняя стратегическая программа Ирана и Китая
По словам иранского посла, отношения двух стран после визита председателя КНР в Иран в 2016 году вышли на новый этап, поэтому обе страны стремятся к укреплению отношений в долгосрочном плане.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф согласно этому плану предлагал китайской стороне 25-летнюю стратегическую программу Ирана и Китая.
*Туризм: возможность сотрудничества Ирана и Китая
Посол Ирана в Китае заявил, что ежегодно 150 млн. китайских туристов путешествуют по разным странами. В случае привлечения китайских путешественников Ираном, туризм развивается в стране.

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