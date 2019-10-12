Глава Центробанка Ирана сообщил об увеличении валютных резервов страны за последний год

"Основная часть валютных резервов страны в этом году обеспечилась путем ненефтяного экспорта", сказал он на заседании с представителями частного сектора в провинции Урмия.
Он также подчеркнул необходимость возвращения доходов от экспорта в страну.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкции против Тегерана. Иран из-за экономических санкций США отключен от платежной системы SWIFT, поэтому страна сталкивается с проблемами в области перевода денег.
Урмия, 12 октября, ИРНА – Запасы иностранной валюты Ирана за последний год не только не уменьшились, но и увеличились. Об этом заявил в пятницу глава Центрального банка Ирана Абдольреза Хеммати.
"Основная часть валютных резервов страны в этом году обеспечилась путем ненефтяного экспорта", сказал он на заседании с представителями частного сектора в провинции Урмия.
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