Глава Центробанка Ирана сообщил об увеличении валютных резервов страны за последний год

"Основная часть валютных резервов страны в этом году обеспечилась путем ненефтяного экспорта", сказал он на заседании с представителями частного сектора в провинции Урмия.

Он также подчеркнул необходимость возвращения доходов от экспорта в страну.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкции против Тегерана. Иран из-за экономических санкций США отключен от платежной системы SWIFT, поэтому страна сталкивается с проблемами в области перевода денег.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392