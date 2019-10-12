Иранец выиграл золото на китайском международном конкурсе

Конкурс «Один пояс и один путь» прошел 24-30 сентября в Наньнине, Китай, с участием 5 школьников из Ирана и других школьников из 43 стран мира.

При этом Амир Хоссейн Саэди Бехруз занял первое место на международном конкурсе «Лучший производитель».

Этот международный конкурс был предназначен для развития научного и культурного взаимодействия между Китаем и другими странами, а также для развития духа новаторства, творчества и процветания среди молодого поколения.

Иран во второй раз принял участие в конкурсе.

В мероприятии приняли участие студенты из Колумбии, Судана, Китая, Азербайджана, Австралии, Ирана, Омана, Индонезии, Кении, Вьетнама, Туниса, Пакистана, Сингапура, Мьянмы, Таиланда, Малайзии, Индии и Филиппин.

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