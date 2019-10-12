12 окт. 2019 г., 11:58
Journalist ID: 2390
News Code: 83513513
0 Persons

Иранский фильм «Уроки езды» получил специальный приз жюри на кинофестивале в Сеуле

Иранский фильм «Уроки езды» получил специальный приз жюри на кинофестивале в Сеуле

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Марзие Риахи "Уроки езды" получил специальный приз жюри на кинофестивале женщин в Сеуле.

Фестиваль женщин в Южной Корее посвящен женщинам-кинематографистам со всего мира.
Ранее награду за лучший короткометражный фильм получила иранская картина «Уроки езды». Этот иранский фильм также завоевал "Золотой абрикос" кинофестиваля в Армении, и стал обладателем специального приза жюри в международном кинофестивале женских фильмов "Топаз" в США.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 2 =