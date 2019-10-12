Иранский фильм «Уроки езды» получил специальный приз жюри на кинофестивале в Сеуле

Фестиваль женщин в Южной Корее посвящен женщинам-кинематографистам со всего мира.

Ранее награду за лучший короткометражный фильм получила иранская картина «Уроки езды». Этот иранский фильм также завоевал "Золотой абрикос" кинофестиваля в Армении, и стал обладателем специального приза жюри в международном кинофестивале женских фильмов "Топаз" в США.

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