Иранский фильм «Уроки езды» получил специальный приз жюри на кинофестивале в Сеуле

Фестиваль женщин в Южной Корее посвящен женщинам-кинематографистам со всего мира.
Ранее награду за лучший короткометражный фильм получила иранская картина «Уроки езды». Этот иранский фильм также завоевал "Золотой абрикос" кинофестиваля в Армении, и стал обладателем специального приза жюри в международном кинофестивале женских фильмов "Топаз" в США.
Тегеран, 12 октября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Марзие Риахи "Уроки езды" получил специальный приз жюри на кинофестивале женщин в Сеуле.
Фестиваль женщин в Южной Корее посвящен женщинам-кинематографистам со всего мира.
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