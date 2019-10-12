Зариф назвал Санкции США своего рода войной против иранского народа

«США начали войну с Ираном посредством санкций, и максимальное давление Вашингтона на Тегеран на самом деле является экономическим терроризмом, поскольку Помпео недвусмысленно заявил, что, если иранский народ не хочет остаться голодным, он должен следовать политике США», - сказал он.

«На международном уровне экономический терроризм означает насилие в отношении гражданских лиц для продвижения политических целей. Так Соединенные Штаты сейчас используют этот подход для изменения политики Ирана», - добавил он.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что США на самом деле злоупотребляют максимальным давлением на простых иранцев для достижения своих политических целей.

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