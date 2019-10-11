Сборная Ирана по пляжному футболу обыграла Украину

В первой встрече чемпионате мира в Катаре сборная Ирана обыграла Украину со счетом 5:4.
Следующий матч Ирана состоится завтра против Сенегала.
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Тегеран, 12 октября, ИРНА - Сборная Ирана по пляжному футболу выиграла первый матч против Украины на чемпионате мира в Катаре.
В первой встрече чемпионате мира в Катаре сборная Ирана обыграла Украину со счетом 5:4.
Следующий матч Ирана состоится завтра против Сенегала.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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