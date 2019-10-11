12 окт. 2019 г., 00:11
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News Code: 83512943
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Сборная Ирана по пляжному футболу обыграла Украину

Сборная Ирана по пляжному футболу обыграла Украину

Тегеран, 12 октября, ИРНА - Сборная Ирана по пляжному футболу выиграла первый матч против Украины на чемпионате мира в Катаре.

В первой встрече чемпионате мира в Катаре сборная Ирана обыграла Украину со счетом 5:4.

Следующий матч Ирана состоится завтра против Сенегала.

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