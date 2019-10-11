Иран призвал к расширению международного и регионального сотрудничества в области изменения климата

«Международное и региональное сотрудничество на этой конференции должно быть подчеркнуто, потому что действия по изменению климата и его последствиям не могут быть достигнуты без сотрудничества с другими странами, а также по таким вопросам, как Мгла, трансграничные воды, конечно же, не без регионального сотрудничества нельзя принять правильное решение», - отметил он на шестой Международной региональной конференции по изменению климата.

Аракчи также объявили о готовности МИД страны в полной мере сотрудничать с 6-й Международной региональной конференцией по изменению климата и призвали повысить осведомленность общественности о последствиях изменения климата.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472