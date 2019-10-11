В Венгрии издана иллюстративная книга «Йезд и Ясберень»

При этом посол Ирана в Будапеште в пятницу Голам Али Раджаби заявил ИРНА, что в связи с соглашением о сотрудничестве между городами Йезд и Ясберень, а также для ознакомления с древностями, объектами и природными достопримечательностями Йезда, был приглашен известный венгерский фотограф Отто Кайзер в Йезд, чтобы сфотографировать достопримечательности этого исторического города.

В сотрудничестве с муниципалитетом города Ясберень были также сфотографированы пейзажи и памятники венгерского города, и, наконец, коллекция этих изображений была опубликована в виде книги.

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