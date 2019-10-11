Танкер Sabiti после инцидента в Красном море направился в Персидский залив

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Иранской нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара.

"Вся ответственность за эти действия, в том числе за сильное загрязнение окружающей среды в регионе, лежит на исполнителях этой опасной авантюры", сообщил Мусави, отметив, что в результате повреждений танкера произошла крупная утечка нефти.

ЧП произошло в 60 милях от побережья Саудовской Аравии — неподалеку от портового города Джидда.

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