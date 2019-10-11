Соглашение о военном взаимодействии прикаспийских стран подписано в Санкт-Петербурге

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади в кулуарах 4-го заседания командиров ВМС прикаспийских стран также встретился со своими коллегами из России, Азербайджана и Казахстана.

Взаимодействия в области безопасности, обучения, техники и морского спасения подчеркнуты в этом соглашении.

Контр-адмирал Ханзади добавил, что Иран и Россия согласились о проведении совместных морских учений до конца года в Индийском океане.

4-е заседание командиров ВМС прикаспийских стран в среду состоялось в культурной столице России, Санкт-Петербург.

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