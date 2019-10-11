11 окт. 2019 г., 14:48
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News Code: 83512663
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Соглашение о военном взаимодействии прикаспийских стран подписано в Санкт-Петербурге

Соглашение о военном взаимодействии прикаспийских стран подписано в Санкт-Петербурге

Москва, 11 октября, ИРНА – Соглашение о военном взаимодействии между прикаспийскими странами было подписано в Санкт-Петербурге в присутствии командующего военно-морских сил Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади в кулуарах 4-го заседания командиров ВМС прикаспийских стран также встретился со своими коллегами из России, Азербайджана и Казахстана.
Взаимодействия в области безопасности, обучения, техники и морского спасения подчеркнуты в этом соглашении.
Контр-адмирал Ханзади добавил, что Иран и Россия согласились о проведении совместных морских учений до конца года в Индийском океане.
4-е заседание командиров ВМС прикаспийских стран в среду состоялось в культурной столице России, Санкт-Петербург.

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