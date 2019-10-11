В МИД Ирана прокомментировали взрыв на танкере в Красном море

"Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер… был атаковал два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения", - говорится в сообщении Мусави.

Он отметил, что Тегеран продолжает изучать обстоятельства и выяснять, кто осуществил атаку, после объявит о результатах расследования.

Мусави заверил, что к счастью экипаж нефтяного танкера не пострадали, и ситуация с танкером находится под контролем.

Он также заявил о деструктивных мерах в отношении иранских танкеров в Красном море за последние месяцы.

Атака на иранский танкер в Красном море привела к большой утечке нефти и сильному загрязнению окружающей среды, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Вся ответственность за эти действия, в том числе за сильное загрязнение окружающей среды в регионе, лежит на исполнителях этой опасной авантюры", - заявил он.

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