Иран выступает против операции Турции в Сирии

"МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии", говорится в заявлении иранского МИД.

"Военные действия Турции приведут к широкому материальному и гуманитарному ущербу в Сирии... Тегеран выступает против операции Анкары. Иран понимает озабоченность Турции за свою безопасность, однако военными действиями, подчеркивает иранское ведомство, устранить обеспокоенность нельзя", отмечается в нем.

"Решить ситуацию возможно мирными путями при уважении территориальной целостности Сирии и мы находимся в контакте с обеими сторонами – Анкарой и Дамаском", отметили во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409