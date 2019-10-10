10 окт. 2019 г., 19:17
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News Code: 83512069
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14:0. Сборная Ирана разгромила Камбоджу

14:0. Сборная Ирана разгромила Камбоджу

Тегеран, 10 октября. ИРНА — Иранские футболисты разгромили команду Камбоджи со счетом 14:0 во втором матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Поединок квалификационного турнира ЧМ-2022 между командами Ирана Камбоджи состоялся в четверг вечером на стадионе Азади в Тегеране.

В каждом тайме иранцы забили по 7 голов. Голами отметились Ахмад Нуроллахи, Милад Мохаммади и Мохаммад Хоссейн Кананизадеган. Также четыре мяча добавил Карим Ансарифард, три — Сердар Азмун. По два гола забили Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби.

Стоит отметить, что впервые за 40 лет женщины Ирана были допущены на стадион Азади. Иранским болельщицам продано более 4,5 тыс. билетов из 78 тыс., которые вмещает стадион.

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