9 окт. 2019 г., 18:58
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Иранский фильм «Уроки езды» получил приз за лучший фильм на кинофестивале в Италии

Иранский фильм «Уроки езды» получил приз за лучший фильм на кинофестивале в Италии

Тегеран, 9 октября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Марзие Риахи "Уроки езды" получил премию за лучший фильм на фестивале религиозного кино в Италии "Religion Today".

https://twitter.com/irnarussian22-й фестиваль религиозного кино "Religion Today" проходит с 2-го по 10-е октября в итальянском городе Тренто.

Награду за лучший короткометражный фильм получила иранская картина «Уроки езды».

Кроме того, документальный фильм "Возлюбленная" иранского режиссера Ясера Талеби также признан лучший с точки зрения женщин.

Короткометражный фильм "Уроки езды" ранее завоевал "Золотой абрикос" кинофестиваля в Армении. Иранская короткометражная картина также стала обладателем специального приза жюри в международном кинофестивале женских фильмов "Топаз" в США.

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