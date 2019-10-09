9 окт. 2019 г., 18:58
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Иранский фильм «Уроки вождения» стал лучшим фильмом на кинофестивале в Италии

Иранский фильм «Уроки вождения» стал лучшим фильмом на кинофестивале в Италии

Тегеран, 9 октября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Марзие Риахи "Уроки езды" получил премию за лучший фильм на фестивале религиозного кино в Италии "Religion Today".

22-й фестиваль религиозного кино "Religion Today" проходит с 2-го по 10-е октября в итальянском городе Тренто.

Награду получила картина из Ирана «Уроки вождения», став лучшим короткометражным фильмом .

Кроме того, документальный фильм "Возлюбленная" иранского режиссёра Ясера Талеби также признан лучшим по мнению женщин.

Короткометражный фильм "Уроки вождения" ранее уже завоёвывал приз "Золотой абрикос" на кинофестивале в Армении. Иранская  картина также стала обладателем специального приза жюри международного кинофестиваля женских фильмов "Топаз" в США.

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