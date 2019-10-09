Красное золото Ирана не имеет конкурентов в мире

Традиции выращивания этой специи в Иране составляют больше 3000 лет. Крупнейшим производителем этого продукта в мире являются провинции Хорасан Разави и Южный Хорасан, расположенные на северо-востоке Ирана. В мире ежегодно производят всего около 430 тонн шафрана, и около 400 тонн (90%) этого – в Иране.

Самую дорогую специю в мире выращивают также в Индии, Афганистане, Греции, Испании, Италии, Марокко, Китае и Азербайджанской Республике. Однако их шафран не может конкурировать по качеству с иранским.

В первые 5 месяцев иранского календарного года (с 21-го марта по 22-е августа 2019 года) Исламская Республика Ирана экспортировал примерно 74 т шафрана на сумму более $78 млн.

Покупателями иранской дорогостоящей пряности стали более чем 40 стран мира. Основными покупателями иранского шафрана, на долю которых приходится 77% от общего объема экспортируемой пряности, являются Испания, Вьетнам, Катар и ОАЭ.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409