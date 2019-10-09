Тегеран приветствует вывод войск США из Сирии

"Мы приветствуем заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские войска уходят из Сирии", сказал Ваези, отметив, что власти США не первый раз говорят о намерении вывести войска из Сирии.

По его словам, если происходит вывод войск, в Тегеране только приветствовали бы такое решение. "Мы также приветствуем вывод американских войск из других стран. Мы считаем, что они сами могут урегулировать конфликты между собой путем диалога", уточнил Ваези.

Руководитель аппарата Рухани добавил, что возможная военная операция на северо-востоке Сирии против курдских отрядов вредит безопасности региона.

" Мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ..., но считаем, что военная операция вредит региону и не принесет безопасности", указал Ваези.

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