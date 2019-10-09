Посол Ирана в Таджикистане назвал расширение отношений с соседними странами приоритетом внешней политики Тегерана

Выступая на конференции "Реализация теории внешней политики Таджикистана в глобальной ситуации: перспективы и стратегии адаптации к международной системе", иранский посол заявил, что Иран был одним из первых стран, который признал независимость Таджикистана.

По его словам, Иран также считается первой страной, которая создала свое посольство в Таджикистане.

Иранский посол также отметил, что политика Исламской Республики Ирана является сохранением стабильности и безопасности в Таджикистане.

"Иран готов к обмену опытом с Таджикистаном в области борьбы с террористическими угрозами, включая ДАИШ", отметил он.

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