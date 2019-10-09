КСИР достиг самых передовых оборонительных достижений: генерал Салами

По прибытии в город Решт на севере Ирана, генерал Салами заявил журналистам, что несмотря на международные давления и экономические, политические и научные санкции, КСИР достиг новейших оборонительных достижений в санкционный период.
Высоко оценив потенциалы молодых сил КСИР, он заявил, что КСИР каждый день может представить новое достижение.
Тегеран, 9 октября, ИРНА - Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами в среду заявил, что в настоящее время КСИР достиг самых передовых оборонительных достижений.
По прибытии в город Решт на севере Ирана, генерал Салами заявил журналистам, что несмотря на международные давления и экономические, политические и научные санкции, КСИР достиг новейших оборонительных достижений в санкционный период.
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