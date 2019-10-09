9 окт. 2019 г., 15:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83510418
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Верховный лидер заявил, что создание ядерного оружия запрещено в исламе

Верховный лидер заявил, что создание ядерного оружия запрещено в исламе

Тегеран, 9 октября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в очередной раз подчеркнул, что Иран не собирается создать ядерное оружие, потому что это запрещено в исламе.

"Согласно исламу использование ядерного оружия — это Харам (запрещено). Поэтому нет причин тратиться на производство и хранение такого рода  оружия, использование которого строго запрещено в исламе", указал аятолла Хаменеи.

По словам Верховного лидера исламской революции сегодня ядерное оружие превратилось в угрозу миру и человечеству.

Аятолла Хаменеи неоднократно говорил, что согласно его Фетве о запрете (решение Духовного Лидера о приобретении, накоплении и распространении) ядерного оружия Тегеран не намерен создавать атомную бомбу.

 Отметим, что в июне на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он напомнил эту позицию Исламской Республики. "Мы против ядерного оружия, моя фетва запретила создание ядерного оружия. Но знайте, что, если бы у нас была цель создать ядерного оружие, США не смогли бы ничего сделать с этим. Запрет со стороны США не помешал бы", указал он.

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