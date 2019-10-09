9 окт. 2019 г., 14:02
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News Code: 83510197
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Безопасность на северной границе Сирии возможна только при присутствии сирийской армии: Рухани

Безопасность на северной границе Сирии возможна только при присутствии сирийской армии: Рухани

Тегеран, 9 октября, ИРНА – Указав на озабоченность правительства Турции в связи с обеспечением безопасности на южной границе с Сирией, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что одна только сирийская армия может обеспечивать безопасность на севере Сирии.

Выступая на заседании кабинета министров в среду, Рухани заявил: "Турция вправе решать свои проблемы, и мы считаем, что для их решения ей нужно выбрать правильный путь".
Он отметил, что как уже подчёркивалось на трёхстороннем саммите лидеров Ирана, России и Турции, установление безопасности на северной границе Сирии и на юге Турции возможно только при присутствии сирийской армии.
Рухани призвал братскую и дружественную Турцию к пересмотру своего подхода по Сирии.
Указав на возможное вхождение турецких сил в Сирию, Рухани отметил: "Мы считаем, что это неверный выбор для всего региона, потому что сегодня должен быть установить мир, а сирийские беженцы должны быстрее вернуться в свою страну".
"Сегодня север Сирии и восток Евфрата – не наша проблема; первейшая проблема региона – это Идлиб, в котором собрались все террористы", заключил иранский президент.

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