Безопасность на северной границе Сирии возможна только при присутствии сирийской армии: Рухани

Выступая на заседании кабинета министров в среду, Рухани заявил: "Турция вправе решать свои проблемы, и мы считаем, что для их решения ей нужно выбрать правильный путь".

Он отметил, что как уже подчёркивалось на трёхстороннем саммите лидеров Ирана, России и Турции, установление безопасности на северной границе Сирии и на юге Турции возможно только при присутствии сирийской армии.

Рухани призвал братскую и дружественную Турцию к пересмотру своего подхода по Сирии.

Указав на возможное вхождение турецких сил в Сирию, Рухани отметил: "Мы считаем, что это неверный выбор для всего региона, потому что сегодня должен быть установить мир, а сирийские беженцы должны быстрее вернуться в свою страну".

"Сегодня север Сирии и восток Евфрата – не наша проблема; первейшая проблема региона – это Идлиб, в котором собрались все террористы", заключил иранский президент.

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