Кто-то попытался злоупотребить озабоченностью иракского народа, заявил Зариф

"Я полагаю, что у иракского народа правовая озабоченность. Правительство Ирака также объявило, что оно делает всё возможное для разрешения проблем, с которыми сталкивается его народ", заявил в среду иранский министр иностранных дел журналистам.

*Экономическая война США нацелена против жизни и здоровья мирных людей

Выступая на международной конференции по мировой экономике и санкциям в Тегеране, Зариф заявил, что сегодня злоупотребление экономикой и использование доллара как военного оружия некоторыми державами стало обычным делом.

"Экономическое оружие США, и то, что (президент США Дональд – ред.) Трамп называет экономической войной, нацелены против жизни и здоровья мирных людей", отметил министр.

Зариф назвал нелегальным использование Америкой санкций, чтобы оправдать полную экономическую войну против иранского народа, заявив, что действия США направлены не только на выполнение закона, но и на то, чтобы этот закон нарушить. Сегодня США считаются нарушителями ядерной сделки, и резолюции No 2231 ООН.

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