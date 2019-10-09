Кто-то попытался злоупотребить озабоченностью иракского народа, заявил Зариф

"Я полагаю, что у иракского народа правовая озабоченность. Правительство Ирака также объявило, что оно делает всё возможное для разрешения проблем, с которыми сталкивается его народ", заявил в среду иранский министр иностранных дел журналистам.
*Экономическая война США нацелена против жизни и здоровья мирных людей
Выступая на международной конференции по мировой экономике и санкциям в Тегеране, Зариф заявил, что сегодня злоупотребление экономикой и использование доллара как военного оружия некоторыми державами стало обычным делом.
"Экономическое оружие США, и то, что (президент США Дональд – ред.) Трамп называет экономической войной, нацелены против жизни и здоровья мирных людей", отметил министр.
Зариф назвал нелегальным использование Америкой санкций, чтобы оправдать полную экономическую войну против иранского народа, заявив, что действия США направлены не только на выполнение закона, но и на то, чтобы этот закон нарушить. Сегодня США считаются нарушителями ядерной сделки, и резолюции No 2231 ООН.
Тегеран, 9 октября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на недавние события в Ираке заявил, что отдельные лица попытались злоупотребить озабоченностью иракского народа, но конечно это меньшинство, а не вся иракская нация.
"Я полагаю, что у иракского народа правовая озабоченность. Правительство Ирака также объявило, что оно делает всё возможное для разрешения проблем, с которыми сталкивается его народ", заявил в среду иранский министр иностранных дел журналистам.
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