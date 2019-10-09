Иран официально выразил протест против санкций в отношении космического агентства страны

В начале этого письма говорится о недавних односторонних санкциях США против космического агентства Ирана, Центра космических исследований, а также Управления по вопросам космического пространства страны. В письме указывается, что миссия и ответственность всех трех организаций заключается в том, чтобы охватывать и поддерживать мирное использование космического пространства в гражданских целях.

Далее в письме подчеркивается, что односторонние действия США противоречат международному праву в целом и принципам сотрудничества в космической деятельности и свободному доступу всех правительств к космосу в частности. "Исламская Республика является одной из тех стран, которые часто сталкиваются со стихийными бедствиями, такими как землетрясение, наводнения и засухи. Использование космических технологий имеет решающее значение для предотвращения этих бедствий и уменьшения их последствий", - указывается в письме.

В письме также говорится о необходимости и важности запуска спутников из Ирана на орбиту, ссылаясь на некоторые климатические и территориальные особенности Ирана, включая жилые районы, подвергаемые риску наводнений.

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