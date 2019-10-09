6 иранских предприятий приняли участие в выставке EXPOPHARM 2019

Иранские предприятия, основанных на знаниях во второй год подряд участвовали в выставке "EXPOPHARM 2019" при поддержке фонда инновации и развития страны.

731 компаний из 38 стран приняли участие в международной фармацевтической выставке "EXPOPHARM 2019". Эти предприятия работают в таких областях, как лабораторное оборудование, медицинское диагностическое оборудование, нанотехнологии и биологические науки.

Выставка EXPOPHARM проводится с 1949 года ежегодно, попеременно в Мюнхене и Дюссельдорфе. EXPOPHARM на протяжении 50 лет является крупнейшей фармацевтической выставкой в Европе.

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