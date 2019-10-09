Верховный лидер: компании, основанные на знаниях, демонстрируют таланты и революционные усилия иранцев

В ходе двухчасового визита Али Хаменеи посетил 30 стендов компаний, основанных на знаниях, и опросил технологов и исследователей о последних научных и технических достижениях и коммерциализированных проектах.

Высокотехнологичные медицинские системы для диагностики рака, гемодиализа, роботизированная хирургия и разработка нейронных протезов, лабораторное оборудование, разработка вакцин и передовых лекарственных препаратов, создание реактивных и авиационных двигателей, систем управления питанием, производство нефтяных катализаторов, строительство стальных резервуаров и оборудования, современные оптические системы, сканеры, измерительные приборы, резка, моделирование и процессоры, производство промышленных морозильных камер и компьютерные игры - лишь немногие из достижений компаний, основанных на знаниях, представленных на выставке.

В рамках визита вице-президент по науке и технологиям Ирана Сорена Саттари представил доклад о подходах и планах департамента по переходу от нефтяной экономики к экономике, основанной на знаниях. "Более 4500 компаний, основанных на знаниях, с общим доходом около 9 млрд. долларов обеспечили более 300 тыс. рабочих мест", указал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472