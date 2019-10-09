Иран призвал международное сообщество взять на себя ответственность за беженцев

Четырехдневная встреча Ирана, Афганистана, Пакистана и УВКБ ООН состоялась во вторник вечером в Женеве.

Рахмани при этом отметил, что на основе сбора информации будет сформирован комитет для подготовки плана, описания задач и обязательств разных стран.

"Если не будет надлежащей оценки о всем регионе, поток беженцев и новых иммигрантов будет продолжать перемещаться в другие страны", - указал он.

"Проведение саммита без необходимого плана и оперативных действий в регионе не будет работать, и международное сообщество должно выполнить свою ответственность за беженцев", - сказал он.

Ожидается, что все страны на саммите на высшем уровне окажут содействие делам беженцев для предоставления необходимой помощи и прогнозов для их добровольного возвращения в свою страну.

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