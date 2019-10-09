Тегеран – коллекция исторических объектов

В сердце Тегерана есть места, посещая которые, можно на минуту забыть о повседневной жизни и насладиться красотой иранской архитектуры.

Далее расскажем о некоторых таких местах.

Музей Мокаддам

Музей Мокаддам - один из роскошных домов эпохи Каджар, который принадлежал Мохаммаду Таги Хану Эхтесаб Оль-Молку. Музей находится на улице Валиаср и улице Сепах.

Дом Арбаб Хормоз

Дом Арбаб Хормоз – одно из известнейших и красивейших зданий района Техранпарс (в восточной части Тегерана), которое стало Музеем графики. Согласно историческим документам, Дом Арбаб Хормоз относится к концу периода правления династии Каджаров. Земли в этом районе и сад, где находится дом, изначально принадлежали каджарскому премьер-министру Эйн Од-Доуле.

Позднее дом перешёл к одному из старейшин племени бахтияри Лотфали Амиру Мофахаму. Район площадью 36 миллионов квадратных метров, называвшийся Баге Анари (Гранатовый сад) и известный сегодня как район Техранпарс, выкупил Хормоз Араш по прозвищу Арбаб Хормоз, который с помощью нескольких иранских инженеров расчертил его на улицы и начал строить общественные центры, такие как лечебницы, источники водо- и электроснабжения, медресе и мечети.

Дворец Масудие

Дворец Масудие был построен в 1879 году по приказу каджарского принца Масуда Мирзы — сына Насреддин-шаха и губернатора Исфахана. На тот момент дворец был резиденцией принца в столице. Комплекс состоит из 5 зданий: зала для приёмов, ресторана, весеннего дома, дворца Сеида Джавади и дворца Мошир Оль-Молька. Резиденция украшена керамической плиткой, каллиграфией и росписями.

Галерея времён (Дом Хосейна Ходадада)

Галерея времён (Дом Хосейна Ходадада) — также известный как Музей времени, является историческим памятником, связанным с периодом Каджаров, и находится в Тегеране, на пересечении улиц Заферанийе и Парзин Багдади. Галерея времён представляет собой большую коллекцию часов и иных средств измерения времени, представленных в помещениях здания общей площадью 5000 квадратных метров, возведённом на участке площадью 700 квадратных метров. Этот музей известен как первый музей часов в Иране.

Особняк Сарайе Рошан

Особняк Сарайе Рошан расположен рядом с особняком Шамс Оль-Эмаре на улице Насер-Хосров и считается одним из самых красивых зданий на этой улице. Это здание восходит к началу правления династии Пехлеви, и было построено в 1934 году. Стены этого здания, которые имеют уникальную и отличительную архитектуру по сравнению с другими зданиями, сохранилась и по сей день. Дом считается одним из первых коммерческих комплексов в Тегеране. Архитектура этого здания спроектирована при сочетании готики, древней итальянской и иранской архитектуры.

Сад и особняк Эйн Оль-Доуле

Сад и особняк Эйн Оль-Доле является одним из наиболее ценных объектов эпохи Каджаров в Иране, он был резиденцией Эйн Оль-Доуле, министра династии Каджаров.

Сад Фердоус

По приказу Мохаммад-шаха Каджара в 1885 году был построен дворец под названием Дворец Мохаммадие недалеко от площади Тажриш.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472