МИД: напряженная ситуация в регионе — это следствие политики США

"Приоритетом Исламской Республики Ирана является установление мира и стабильности, и обеспечение экономического процветания по всему региону", сказал Аракчи.

Иранский дипломат подверг критике политику Европы по иранской ядерной сделке после выхода США из нее, отметив, что европейцы хотят защитить СВПД, но, к сожалению, они не готовы заплатить хоть что-то за это.

Политический директор департамента МИД Португалии, в свою очередь, выразил заинтересованность Лиссабона к дальнейшему укреплению отношений с Тегераном.

Перейра также добавил, что Европа стремится сохранить ядерную сделку, подчеркнув, что Португалия разделяет позицию Евросоюза по этому вопросу.

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