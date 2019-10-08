Иранские философы Аттар и Фараби будут включены в список ЮНЕСКО

Он отметил, что наконец-то, спустя два года Иран в ноябре 2019 года объявит о включении иранского поэта Аттара в список знаменитых людей ЮНЕСКО.
Шейх Фарид-ад-дин Мохаммед бен Ибрахим Аттар — персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных поэм и стихотворений. Стихи Аттара проникнуты страстным стремлением к единению с божеством, глубокими философскими мыслями.
Абу Наср ибн Мухаммед Фараби — философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока. Один из крупнейших представителей средневековой восточной философии.
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