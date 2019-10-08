8 окт. 2019 г., 23:45
Journalist ID: 2390
News Code: 83509297
0 Persons

Иранские философы Аттар и Фараби будут включены в список ЮНЕСКО

Иранские философы Аттар и Фараби будут включены в список ЮНЕСКО

Тегеран, 8 октября, ИРНА. Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО в Иране Абдолмахди Мостакин во вторник сообщил о включении в ближайшие месяцы иранского поэта Аттара и иранского философа Фараби в список знаменитых людей ЮНЕСКО.

Он отметил, что наконец-то, спустя два года Иран в ноябре 2019 года объявит о включении иранского поэта Аттара в список знаменитых людей ЮНЕСКО.
Шейх Фарид-ад-дин Мохаммед бен Ибрахим Аттар — персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных поэм и стихотворений. Стихи Аттара проникнуты страстным стремлением к единению с божеством, глубокими философскими мыслями.
Абу Наср ибн Мухаммед Фараби — философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока. Один из крупнейших представителей средневековой восточной философии.

*9392

Your Comment

You are replying to: .
6 + 0 =