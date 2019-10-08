8 окт. 2019 г., 20:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83509184
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Ваези отметил высокий уровень отношений с Азербайджаном

Ваези отметил высокий уровень отношений с Азербайджаном

Тегеран, 8 октября. ИРНА — Руководитель аппарата президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что благодаря усилиям президентов двух стран ирано-азербайджанские отношения успешно развиваются, отметив беспрецедентно высокий уровень отношений между Тегераном и Баку.

"Во вторник Ваези провел встречу с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым в Тегеране", сообщает пресс-служба иранского правительства.

Как следует из сообщения, Ваези во время переговоров заявил, что отношения между соседними странами практически развиваются успешно по всем направлениям, призвав к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Азербайджанский министр труда и социальной защиты населения, в свою очередь, заявил, что Баку придает особое значение расширению связей с Тегераном.

По его словам, Динамика развития ирано-азербайджанских связей и достигнутые результаты очень положительны.

Бабаев подчеркнул, что успехи, достигнутые в двустороннем сотрудничестве, исходят из политической воли глав государств, и именно этот важный фактор еще более укрепляет стратегическое партнерство между Тегераном и Баку.

Кроме того, Бабаев передал приветствие президента Азербайджанской Республики президенту Ирана Хасану Рухани, и пригласил его в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения.

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