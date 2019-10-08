Ваези отметил высокий уровень отношений с Азербайджаном

"Во вторник Ваези провел встречу с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым в Тегеране", сообщает пресс-служба иранского правительства.

Как следует из сообщения, Ваези во время переговоров заявил, что отношения между соседними странами практически развиваются успешно по всем направлениям, призвав к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Азербайджанский министр труда и социальной защиты населения, в свою очередь, заявил, что Баку придает особое значение расширению связей с Тегераном.

По его словам, Динамика развития ирано-азербайджанских связей и достигнутые результаты очень положительны.

Бабаев подчеркнул, что успехи, достигнутые в двустороннем сотрудничестве, исходят из политической воли глав государств, и именно этот важный фактор еще более укрепляет стратегическое партнерство между Тегераном и Баку.

Кроме того, Бабаев передал приветствие президента Азербайджанской Республики президенту Ирана Хасану Рухани, и пригласил его в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения.

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