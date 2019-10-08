МИД осудил санкции США против 28 организаций из Китая

"Навязывание своих собственных законов или правил третьим странам и введение экономических санкций — это нарушение прав наций и безопасности международной торговли", сказал Мусави в интервью китайской службе агентства ИРНА, комментируя новые санкции США против 28 организаций из КНР в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.

"У Вашингтона нет моральных прав вводить ограничительные меры против других под предлогом защиты прав мусульман, поскольку он совершил многочисленные преступления против ни в чем не повинных мусульман по всему миру, в частности, на Ближнем Востоке", заключил он.

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