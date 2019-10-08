8 окт. 2019 г., 19:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83509136
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МИД осудил санкции США против 28 организаций из Китая

МИД осудил санкции США против 28 организаций из Китая

Тегеран, 8 октября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил новые санкции США против 28 китайских организаций под предлогом защиты прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

"Навязывание своих собственных законов или правил третьим странам и введение экономических санкций — это нарушение прав наций и безопасности международной торговли", сказал Мусави в интервью китайской службе агентства ИРНА, комментируя новые санкции США против 28 организаций из КНР в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.

"У Вашингтона нет моральных прав вводить ограничительные меры против других под предлогом защиты прав мусульман, поскольку он совершил многочисленные преступления против ни в чем не повинных мусульман по всему миру, в частности, на Ближнем Востоке", заключил он.

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