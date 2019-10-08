Зариф: Иран готов сотрудничать с соседними странами по обеспечению безопасности в регионе

"Министерство иностранных дел Ирана всегда готово работать с соседними странами для обеспечения безопасности в регионе", сказал Зариф, комментируя призывы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана к Ираку и Пакистану сыграть роль посредников между Тегераном и Эр-Риядом.

Он добавил, что президент Ирана Хасан Рухани на 74-й Генеральной Ассамблее ООН представил "Ормузскую мирную инициативу", предполагающую обеспечение безопасности в Ормузском проливе и в заливах — Оманском и Персидском.

Газета The New York Times ранее со ссылкой на власти Ирака и Пакистана сообщила, что Бен Салман призвал Багдад и Исламабад сыграть роль посредников между Ираном и Саудовской Аравией с целью деэскалации напряжённости между двумя странами.

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