8 окт. 2019 г., 16:55
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News Code: 83508922
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Министр связи Ирана призвал создать специальный парк в Армении для иранских IT-стартапов

Министр связи Ирана призвал создать специальный парк в Армении для иранских IT-стартапов

Тегеран, 8 октября. ИРНА — Министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Азари Джахроми во вторник на полях Всемирного конгресса по информационным технологиям WCIT 2019 встретился с министром транспорта, связи и информационных технологий Армении Акопом Аршакяном.

Во время встречи иранский министр связи призвал армянского коллегу ускорить работу по созданию специального парка для иранских компаний и стартапов в сфере информационных технологий.

Азараи Джахроми напомнил, что в ходе недавней встречи президента Ирана Хасана Рухани с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стороны договорились увеличить в два раза объём товарооборота между республиками. "Тегеран и Ереван могут наладить сотрудничество в области транзита данных, поддержки стартапов и передвода рабочих мест на внешний рынок", указал министр.

Отметим, что иранская делегация во главе с министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран прибыла в Ереван для участия во Всемирном Конгрессе информационных технологий WCIT 2019. На конгресс в Ереване прибыли более двух тысяч делегатов из 60 стран.

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