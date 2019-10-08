Министр связи Ирана призвал создать специальный парк в Армении для иранских IT-стартапов

Во время встречи иранский министр связи призвал армянского коллегу ускорить работу по созданию специального парка для иранских компаний и стартапов в сфере информационных технологий.

Азараи Джахроми напомнил, что в ходе недавней встречи президента Ирана Хасана Рухани с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стороны договорились увеличить в два раза объём товарооборота между республиками. "Тегеран и Ереван могут наладить сотрудничество в области транзита данных, поддержки стартапов и передвода рабочих мест на внешний рынок", указал министр.

Отметим, что иранская делегация во главе с министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран прибыла в Ереван для участия во Всемирном Конгрессе информационных технологий WCIT 2019. На конгресс в Ереване прибыли более двух тысяч делегатов из 60 стран.

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