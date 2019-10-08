Иран достиг самодостаточности в производстве риса

Заместитель министра по экономическим вопросам министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Абдолмехди Бахшанде во вторник заявил, что благодаря благоприятным погодным условиям в этом году Иран произведёт от 2,9 до 3 тонн риса, и обеспечит свои внутренние потребности.

По его словам, Иран в первой половине текущего года импортировал 960 тыс. тонн риса стоимостью 1,1 млрд. долларов, но после обеспечения внутренних потребностей рисом стране больше не нужен импорт риса.

Годовой объём потребления риса в Иране составляет около 2,8 миллиона тонн.

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