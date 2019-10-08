8 окт. 2019 г., 15:07
Journalist ID: 2390
News Code: 83508726
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Командующий ВМС Ирана прибыл с визитом в Москву

Командующий ВМС Ирана прибыл с визитом в Москву

Москва, 8 октября, ИРНА - Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади во вторник прибыл в Москву для участия в 4-м заседании командиров ВМС прикаспийских стран.

4-е заседание командиров ВМС прикаспийских стран в среду начнется в культурной столице России, Санкт-Петербург.
Ханзади ранее в интервью ИРНА заявил об интенсивных переговорах по расширению оборонного и военного взаимодействия на Каспийском море.
Он также заявил, что Иран и Россия стремятся к развитию оборонного сотрудничества.

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