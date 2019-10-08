Командующий ВМС Ирана прибыл с визитом в Москву

Тегеран, 8 октября, ИРНА – Что побудило президента не согласиться с предложениями о переговорах с США в Нью-Йорке, было то, что Трамп официально заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что США не только не уменьшат санкции в отношении Ирана, но и усилят их, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.