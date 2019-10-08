Иранка завоевала золото турнира по тайскому боксу в Турции

Чемпионат мира по тайскому боксу прошел в Турции с 28 сентября по 6 октября среди девушек до 17 лет.
При этом иранка, получив золото, внесла свое имя в историю этого вида спорта в стране.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Мешхед, 8 октября, ИРНА – Сима Никнам завоевала золотую медаль чемпионата мира по тайскому боксу в Турции и стала первой женщиной, которая получила медаль в истории этого спорта в стране.
Чемпионат мира по тайскому боксу прошел в Турции с 28 сентября по 6 октября среди девушек до 17 лет.
При этом иранка, получив золото, внесла свое имя в историю этого вида спорта в стране.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Москва, 8 октября, ИРНА - Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади во вторник прибыл…
Мешхед, 8 октября, ИРНА – Сима Никнам завоевала золотую медаль чемпионата мира по тайскому…
Тегеран, 8 октября, ИРНА – Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд во вторник заявил…
Йезд, 8 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Йезд бригадный генерал Мохаммадреза Мирхейдари…
Карадж, 8 октября, ИРНА - Крупнейшая в стране линия по производству морских контейнеров открылась…
Тегеран, 8 октября, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана в своём заявлении вокруг недавних…
Бушер, 8 октября, ИРНА – Короткометражный мультфильм "Еще твои глаза" в постановке Хамида Хахджу…
Тегеран, 8 октября, ИРНА – Что побудило президента не согласиться с предложениями о переговорах…
Тегеран, 8 октября, ИРНА - В понедельник вечером министры иностранных дел Исламской Республики…
Первая выставка сельских достижений в целях представления исторических и культурных достопримечатель…
Your Comment