8 окт. 2019 г., 14:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83508584
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Иранка завоевала золото турнира по тайскому боксу в Турции

Иранка завоевала золото турнира по тайскому боксу в Турции

Мешхед, 8 октября, ИРНА – Сима Никнам завоевала золотую медаль чемпионата мира по тайскому боксу в Турции и стала первой женщиной, которая получила медаль в истории этого спорта в стране.

Чемпионат мира по тайскому боксу прошел в Турции с 28 сентября по 6 октября среди девушек до 17 лет.

При этом иранка, получив золото, внесла свое имя в историю этого вида спорта в стране.

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