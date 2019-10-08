8 окт. 2019 г., 13:49
Journalist ID: 2390
News Code: 83508523
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В Иране сообщили об увеличении ненефтяного экспорта до 61 млрд. долларов

В Иране сообщили об увеличении ненефтяного экспорта до 61 млрд. долларов

Тегеран, 8 октября, ИРНА – Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд во вторник заявил что ненефтяный экспорт Ирана за последние 18 месяцев увеличился до 61 млрд. долларов, добавив, что 27 млрд. долларов от доходов Ирана от ненефтяного экспорта вернулась в страну.

В кулуарах 89-й сессии диалога правительства с частным сектором, иранский министр экономики подчеркнул необходимость упрощения возвращения доходов от экспорта в страну.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкции против Тегерана. Иран из-за экономических санкций США отключен от платежной системы SWIFT, поэтому страна сталкивается с проблемами в области перевода денег.

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