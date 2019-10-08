8 окт. 2019 г., 13:24
Journalist ID: 2390
News Code: 83508459
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В Иране было изъято более 1,5 тонны наркотиков

В Иране было изъято более 1,5 тонны наркотиков

Йезд, 8 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Йезд бригадный генерал Мохаммадреза Мирхейдари во вторник сообщил об изъятии 1,5 тонны наркотиков на юге Ирана в городе Йезд.

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Йезд", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1260 кг. Опиума и 240 кг гашиша", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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